Квят обвинил судей в убийстве Формулы-1

Российской пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят недоволен судейством на Гран-при Формулы 1 в Мексике. Об этом сообщает Autosport.
Напомним, что отечественный спортсмен стал девятым в гонке, однако из-за столкновения с гонщиком "Рено" Нико Хюлькенбергом Квята отбросило на 11-е место.
"Я все еще недоволен случившимся. Не согласен со штрафом, потому что нам сказали, что можно вести друг с другом борьбу. Нико защищал позицию, я атаковал, вот и получилось столкновение. Но так бывает.
Как мне кажется, болельщикам такое нравится, а если наказывать за это, то просто убьют спорт. Так что действия судей мне порой не нравятся", — заявил россиянин.