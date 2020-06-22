25-летний гонщик погиб во время соревнований

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Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в результате аварии на соревнованиях No Limits Trackdays. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, трагедия произошла в пригороде английского Лестера. 25-летний Бен Годфри, выступавший в британской серии мотогонок в классе «Супербайк», столкнулся на трассе с другим гонщиком и скончался, несмотря на немедленно оказанную медицинскую помощь.

Второй участник столкновения также получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«Рамблер» писал, что ранее гонщик из Нидерландов Эдвин Стравер скончался спустя неделю от травм, полученных в ходе ралли-рейда «Дакар».