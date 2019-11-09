Жена Шумахера: я буду благодарна ему всю жизнь

Жена легендарного немецкого пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала о поддержке со стороны супруга, передает Daily Mail.

По словам женщины, именно гонщик поддержал ее, когда она увлеклась конным спортом.

"Когда мне было 30 лет, я очень хотела лошадь. Зная об этом, Михаэль взял меня с собой в Абу-Даби, где мы выбрали мне скакуна. А на десятилетие нашей годовщины, в 2005 году, он подарил мне ранчо.

Я никогда не забуду, кому я обязана всем. Я всю жизнь буду благодарна мужу. Однажды он сказал мне, что наша дочь будет лучше работать с лошадьми. Тогда я возмутилась и сказала, что это я целые днями провожу в конюшне. Но он предугадал ее способности", — поделилась супруга Шумахера.

Напомним, что немец является семикратным чемпионом Формулы-1.