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Жена Михаэля Шумахера: я буду благодарна ему всю жизнь 

Газета.Ru и ещё 8 9 ноября 2019
Жена Шумахера: я буду благодарна ему всю жизнь
Фото: SoyMotor.com
Жена легендарного немецкого пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала о поддержке со стороны супруга, передает Daily Mail.
По словам женщины, именно гонщик поддержал ее, когда она увлеклась конным спортом.

"Когда мне было 30 лет, я очень хотела лошадь. Зная об этом, Михаэль взял меня с собой в Абу-Даби, где мы выбрали мне скакуна. А на десятилетие нашей годовщины, в 2005 году, он подарил мне ранчо.

Я никогда не забуду, кому я обязана всем. Я всю жизнь буду благодарна мужу. Однажды он сказал мне, что наша дочь будет лучше работать с лошадьми. Тогда я возмутилась и сказала, что это я целые днями провожу в конюшне. Но он предугадал ее способности", — поделилась супруга Шумахера.
Напомним, что немец является семикратным чемпионом Формулы-1.
Ранее сообщалось, что Дженсон Баттон уверен в способности Льюиса Хэмилтона побить это достижение Шумахера.
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Автоспорт , Дженсон Баттон , Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон
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