Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды

«Я не знаю, как проходит восстановление Михаэля. Мне бы так хотелось пожать ему руку. Но, к сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке», — заявил Вебер.

Бывший менеджер гонщика также выразил надежду на скорое выздоровление Шумахера.

В сентябре, как ранее сообщал «Рамблер», стали известны подробности о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1». Михаэля Шумахера выписали из французской клиники, где ему сделали операцию на сердце. Несмотря на то, что подробности прошедшего лечения до сих пор неизвестны СМИ, эксперты сходятся во мнении, что было проведено экспериментальное вмешательство с целью внедрения стволовых клеток в сердечную ткань. Операцию гонщику якобы планировали сделать ещё в июле, однако тогда медики решили отказаться от эксперимента из-за плохого состояния Шумахера. Журналист Жан-Мишель Декюжи отметил, что спортсмену перелили обогащённую кровь, куда были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая мозг.

Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году в процессе катания на горных лыжах в Альпах. Спортсмен после долгого пребывания в коме до сих пор проходит сложное восстановление после травмы.