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Жена Шумахера скрывает правду о его состоянии 

Павел Тиунов и ещё 7 13 ноября 2019
Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды
Фото: Alex Grimm / Bongarts / Getty Images
Экс-управляющий делами семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер в интервью изданию Express заявил, что жена спортсмена скрывает правду о состоянии мужа.

«Я не знаю, как проходит восстановление Михаэля. Мне бы так хотелось пожать ему руку. Но, к сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке», — заявил Вебер.

Бывший менеджер гонщика также выразил надежду на скорое выздоровление Шумахера.
В сентябре, как ранее сообщал «Рамблер», стали известны подробности о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1». Михаэля Шумахера выписали из французской клиники, где ему сделали операцию на сердце. Несмотря на то, что подробности прошедшего лечения до сих пор неизвестны СМИ, эксперты сходятся во мнении, что было проведено экспериментальное вмешательство с целью внедрения стволовых клеток в сердечную ткань. Операцию гонщику якобы планировали сделать ещё в июле, однако тогда медики решили отказаться от эксперимента из-за плохого состояния Шумахера. Журналист Жан-Мишель Декюжи отметил, что спортсмену перелили обогащённую кровь, куда были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая мозг.
Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году в процессе катания на горных лыжах в Альпах. Спортсмен после долгого пребывания в коме до сих пор проходит сложное восстановление после травмы.
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Автоспорт , Вилли Вебер , Михаэль Шумахер
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