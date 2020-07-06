Хельмут Марко: «Хэмилтон испортил нам гонку»

В дни Гран При Австрии в Red Bull Racing постоянно оказывали психологический прессинг на соперников из Mercedes. В пятницу был подан протест на использование системы DAS, а в воскресенье команда обжаловала решение стюардов не наказывать Льюиса Хэмилтона за то, что он не сбросил скорость под жёлтыми флагами — в результате за час до старта действующему чемпиону мира пришлось прервать подготовку к гонке и идти к стюардам.

После финиша психологическая атака продолжилась. Консультант Red Bull Хельмут Марко назвал несправедливым решение стюардов наказать Хэмилтона пятисекундным штрафом за столкновение с Алексом Элбоном.

Хельмут Марко: «Если кто-то явно виновен в инциденте, но получает пятисекундный штраф и остаётся в очках, то это несправедливо по отношению к гонщику, который потерял много позиций. Аналогичная ситуация была в Бразилии в 2019-м. Тогда борьба шла за второе место, и Хэмилтон тоже ударил машину Алекса.

Я считаю, что пришло время пересмотреть систему наказаний! Льюис был вторым, а из-за штрафа опустился на четвёртое место. Разве разница между этими позициями большая? Но нашу гонку он полностью испортил.

Скорость Макса в момент схода была просто супер, и шины Medium позволяли ехать быстрее, чем он предполагал. После схода мы приняли тактически правильное решение перевести Элбона на мягкие шины во время выезда автомобиля безопасности. У нас было два шанса финишировать на подиуме, но получилось так, как получилось».