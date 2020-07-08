Квят объяснил отказ вставать на колено в знак борьбы с расизмом 

Российский гонщик Даниил Квят , выступающий за команду Alpha Tauri в «Формуле-1», в эфире «Первого канала» объяснил отказ вставать на колено в знак борьбы с расизмом.

Гонщик заявил, что ему непонятна эта акция. «Это немного против моего менталитета русского, так скажем. Все-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом», — заявил Квят.

Он добавил, что все гонщики поддерживают борьбу с расизмом. «Мы показали свою позицию очень сильно, надев перед гонкой футболки с надписью „конец расизму“», — заключил спортсмен.

О том, что шесть гонщиков «Формулы-1», в том числе и россиянин, отказались преклонить колено перед стартом гонки на Гран-при Австрии, сообщалось 5 июля.