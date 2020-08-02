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Renault подала в FIA очередной протест на Racing Point 

RT на русском и ещё 5 21 час назад
Renault подала в FIA очередной протест на Racing Point
Фото: Reuters
Французская команда «Формулы-1» Renault по завершения Гран-при Великобритании подала в Международную автомобильную федерацию (FIA) уже третий протест на болиды британской команды Racing Point.
Об этом сообщает Motorsport.
Первый протест Renault подала после второго этапа, Гран-при Штирии. Поводом для этого стали сомнения в легальности болидов RP20, которых с самого их появления в паддоке называют копией прошлогоднего чемпионского Mercedes W10. Стюарды приняли на рассмотрение протест французской команды, который касался, в частности, воздуховодов передних и задних тормозов болидов Racing Point, но FIA пока не вынесла решение по данному вопросу. При в Renault изначально объявили, что будут подавать протесты после каждой гонки до вынесения решения по данному вопросу, что также было сделано после гонки в Венгрии.
Ранее Даниил Квят сообщил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола.
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Автоспорт , Прочее , Даниил Квят , Renault
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