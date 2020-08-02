Renault подала в FIA очередной протест на Racing Point 

Французская команда «Формулы-1» Renault по завершения Гран-при Великобритании подала в Международную автомобильную федерацию (FIA) уже третий протест на болиды британской команды Racing Point.

Об этом сообщает Motorsport.

Первый протест Renault подала после второго этапа, Гран-при Штирии. Поводом для этого стали сомнения в легальности болидов RP20, которых с самого их появления в паддоке называют копией прошлогоднего чемпионского Mercedes W10. Стюарды приняли на рассмотрение протест французской команды, который касался, в частности, воздуховодов передних и задних тормозов болидов Racing Point, но FIA пока не вынесла решение по данному вопросу. При в Renault изначально объявили, что будут подавать протесты после каждой гонки до вынесения решения по данному вопросу, что также было сделано после гонки в Венгрии.