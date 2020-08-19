Член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил выделить специальные площадки для любителей стритрейсинга — уличных гонок.

По мнению депутата, такие площадки можно организовать на Ходынском поле, в Мневниках и на набережной Воробьевых гор в столице.

Как отметил Свищев, любителей уличных гонок пока не получается «дисциплинировать» и «загнать их в рамки, так сказать, здравого смысла». Выделение отдельных площадок для стритрейсеров позволит им заниматься любимым хобби, а других участников дорожного движения обезопасит от аварийных ситуаций, пишут «Известия».

Сообщения о том, что стритрейсерам отдадут отдельные площадки, появлялись еще в 2016 году, однако до сих пор это не нашло отражения в законодательстве.