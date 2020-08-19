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В Думе подняли вопрос о легализации стритрейсинга 

Вечерняя Москва 1 час назад
Член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил выделить специальные площадки для любителей стритрейсинга — уличных гонок.
По мнению депутата, такие площадки можно организовать на Ходынском поле, в Мневниках и на набережной Воробьевых гор в столице.
Как отметил Свищев, любителей уличных гонок пока не получается «дисциплинировать» и «загнать их в рамки, так сказать, здравого смысла». Выделение отдельных площадок для стритрейсеров позволит им заниматься любимым хобби, а других участников дорожного движения обезопасит от аварийных ситуаций, пишут «Известия».
Сообщения о том, что стритрейсерам отдадут отдельные площадки, появлялись еще в 2016 году, однако до сих пор это не нашло отражения в законодательстве.
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Автоспорт , Видео , Дмитрий Свищев , Госдума , газета "Известия"
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