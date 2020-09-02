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Бельгиец ван Арт стал победителем пятого этапа «Тур де Франс» 

ТАСС и ещё 10 7 часов назад
Ван Арт выиграл пятый этап «Тур де Франс»
Фото: EPA
Бельгиец Ваут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma выиграл пятый этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 183 км за 4 часа 21 минуту 22 секунды.
Вторым к финишу пришел нидерландец Сес Бол из Sunweb, третьим — ирландец Сэм Беннет из Deceuninck-Quick Step.
Россиянин Ильнур Закарин (ССС) пришел к финишу 148-м (+4.50), Павел Сиваков (Ineos) — 156-м (+4.50).
Шестой этап по холмистой местности протяженностью 191 км пройдет 3 сентября.
"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.
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Автоспорт , Павел Сиваков , Ильнур Закарин
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