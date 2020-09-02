Ван Арт выиграл пятый этап «Тур де Франс»

Бельгиец Ваут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma выиграл пятый этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 183 км за 4 часа 21 минуту 22 секунды.

Вторым к финишу пришел нидерландец Сес Бол из Sunweb, третьим — ирландец Сэм Беннет из Deceuninck-Quick Step.

Шестой этап по холмистой местности протяженностью 191 км пройдет 3 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.