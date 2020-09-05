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Квалификация Гран-при Италии снова превратилась в фарс. Чудом обошлось без аварии! 

Чемпионат.com и ещё 26 15 часов назад
Чудом обошлось без аварии! Квалификация стала фарсом
Фото: Чемпионат.com
А запрет квалификационных режимов никак не помешал «Мерседесу», а Квят на 11-м месте — и снова позади напарника.
На Гран-при Италии в силу вступила новая директива ФИА, запрещающая пилотам использовать в квалификации и гонке разные режимы двигателей. Предполагалось, что это ударит по «Мерседесу» и сократит преимущество действующих чемпионов на одном быстром круге. На деле же всё осталось по-прежнему: W11 снова быстрее остальных.

Шестой в сезоне поул Льюиса

В первых попытках финального сегмента Льюис Хэмилтон всего на 0,05 секунды опередил Валттери Боттаса. Во вторых попытках оба гонщика проехали с улучшением, но Льюис снова оказался быстрее — 1:18.887 против 1:18.956. Это уже третий подряд и шестой в сезоне поул Хэмилтона.
Третье место неожиданно завоевал Карлос Сайнс — испанец опередил Серхио Переса, которому в концовке прибавить не удалось. Макс Ферстаппен показал в Q3 лишь пятое время — и это худший результат голландца после седьмого места в квалификации Гран-при Венгрии. Шестёрку быстрейших замкнул Ландо Норрис, оказавшийся быстрее Даниэля Риккардо и Лэнса Стролла, Александер Албон, который лишился времени первой попытки за выезд за пределы трассы, занял только девятую позицию, а на десятой строчке расположился Пьер Гасли — это седьмая победа француза над Квятом в восьми квалификациях сезона.
Интересно, что после прошлогодних проблем с трафиком и фарса в первом сегменте (о нём — ниже), в этот раз гонщики выехали на трассу заранее — настолько, что таблички для призёров выставили в закрытом парке ещё до клетчатого флага.

Квят выбыл в Q2

На этапе в Бельгии Даниил Квят впервые в сезоне-2020 опередил в квалификации Пьера Гасли, но в Монце россиянин вновь оказался позади напарника. Во второй попытке Квят прибавил на первом секторе, но потерял на втором и третьем и в итоге остался на 11-й позиции. Это, впрочем, далеко не плохой результат: Даниил сможет выбирать тип резины на стартовый отрезок и получит тактическое преимущество.
На 12-м месте квалификацию закончил Эстебан Окон — француз тоже не смог прибавить в конце второго сегмента, а на 13-й строчке расположился Шарль Леклер. Монегаск улучшил своё время под клетчатым флагом, но этого оказалось недостаточно. «Феррари» по-прежнему не хватает мощности, и на скоростных трассах машины с итальянскими двигателями уступают соперникам. Позади Леклера расположился Кими Райкконен, который в третий раз подряд опережает в квалификации напарника, а на 15-й строчке остался Кевин Магнуссен — датчанин широко выехал в одном из поворотов.

Фарс в конце Q1

Первый сегмент завершился фарсом, который некоторые пилоты предсказывали ещё накануне. Как и год назад, пилоты не хотели уезжать на решающую попытку первым, чтобы воспользоваться слипстримом, и в итоге целая группа гонщиков отправилась на быстрый круг вплотную друг за другом и даже бок о бок. В конце концов, никто из тех, кто после первых попыток оказался в конце протоколов, не смог улучшить своего времени.
На 16-й позиции остался Ромен Грожан (француз заявил, что новые настройки совершенно не подошли машине), Себастьян Феттель, вообще бросивший свой последний круг, занял 17-е место и впервые в сезоне не вышел из Q1, Антонио Джовинацци стал 18-м, а замкнули протоколы Джордж Расселл и Николас Латифи. Латифи, при этом, удалось каким-то чудом прибавить, однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить хотя бы напарника. Ну а для Расселла квалификация в Монце стала худшей в сезоне — ранее в этом сезоне британец не опускался ниже 18-й позиции. «Это просто нелепо. Понятия не имею, почему все вдруг оказались в одном месте в одно и то же время, — рассказал Расселл. — Пилоты, которые ехали впереди и ехали медленно, сдерживали всех остальных и помешали тем, кто шёл позади». «Просто бардак — иначе и не скажешь», — отреагировал Феттель. Гран-при Италии стартует в воскресенье 6 сентября в 16:10 по московскому времени.
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Комментарии
Автоспорт , Макс Ферстаппен , Пьер Гасли , Валттери Боттас , Себастьян Феттель , Александер Албон , Антонио Джовинацци , Кими Райкконен , Николас Латифи , Серхио Перес , Кевин Магнуссен , Даниэль Риккардо , Ромен Грожан , Шарль Леклер , Льюис Хэмилтон , Даниил Квят , Ferrari
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