Чудом обошлось без аварии! Квалификация стала фарсом

А запрет квалификационных режимов никак не помешал «Мерседесу», а Квят на 11-м месте — и снова позади напарника.

На Гран-при Италии в силу вступила новая директива ФИА, запрещающая пилотам использовать в квалификации и гонке разные режимы двигателей. Предполагалось, что это ударит по «Мерседесу» и сократит преимущество действующих чемпионов на одном быстром круге. На деле же всё осталось по-прежнему: W11 снова быстрее остальных.

Шестой в сезоне поул Льюиса

В первых попытках финального сегмента Льюис Хэмилтон всего на 0,05 секунды опередил Валттери Боттаса . Во вторых попытках оба гонщика проехали с улучшением, но Льюис снова оказался быстрее — 1:18.887 против 1:18.956. Это уже третий подряд и шестой в сезоне поул Хэмилтона.

Интересно, что после прошлогодних проблем с трафиком и фарса в первом сегменте (о нём — ниже), в этот раз гонщики выехали на трассу заранее — настолько, что таблички для призёров выставили в закрытом парке ещё до клетчатого флага.

Квят выбыл в Q2

На этапе в Бельгии Даниил Квят впервые в сезоне-2020 опередил в квалификации Пьера Гасли, но в Монце россиянин вновь оказался позади напарника. Во второй попытке Квят прибавил на первом секторе, но потерял на втором и третьем и в итоге остался на 11-й позиции. Это, впрочем, далеко не плохой результат: Даниил сможет выбирать тип резины на стартовый отрезок и получит тактическое преимущество.

На 12-м месте квалификацию закончил Эстебан Окон — француз тоже не смог прибавить в конце второго сегмента, а на 13-й строчке расположился Шарль Леклер . Монегаск улучшил своё время под клетчатым флагом, но этого оказалось недостаточно. «Феррари» по-прежнему не хватает мощности, и на скоростных трассах машины с итальянскими двигателями уступают соперникам. Позади Леклера расположился Кими Райкконен , который в третий раз подряд опережает в квалификации напарника, а на 15-й строчке остался Кевин Магнуссен — датчанин широко выехал в одном из поворотов.

Фарс в конце Q1

Первый сегмент завершился фарсом, который некоторые пилоты предсказывали ещё накануне. Как и год назад, пилоты не хотели уезжать на решающую попытку первым, чтобы воспользоваться слипстримом, и в итоге целая группа гонщиков отправилась на быстрый круг вплотную друг за другом и даже бок о бок. В конце концов, никто из тех, кто после первых попыток оказался в конце протоколов, не смог улучшить своего времени.