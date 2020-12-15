Формула-1 — очень закрытый спорт, и говорить о деньгах в ней тяжело. Просто потому, что эти данные тут еще более закрыты, чем, например, в футболе. Возможно, ситуация изменится, когда в чемпионате введут потолок зарплат, но пока рассуждения о зарплатах гонщиков остаются почвой для спекуляций. И спекуляций этих много.
То, что доходы лучших пилотов мира вызывают у публики большой интерес, — вполне понятное явление. В конце концов, семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон
стабильно входит в рейтинги самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Причем если по доходам от рекламы британец явно не среди лидеров, то по чистой заработной плате опережает многих лидеров других видов спорта. Да и остальные гонщики, мягко говоря, не бедствуют.
Даниил Квят
, проведший в Формуле-1 шесть лет, топ-пилотом никогда не был, хотя и провел в топ-команде полтора года. Соответственно, и гонорары его никогда даже в первую десятку Ф-1 не входили.
Дополнительно отметим, что гонорары мы оцениваем примерные. Скажем, оценка дохода Даниила в 2019 году по версиям разных источников расходится в несколько раз. Но мы взяли те цифры, которые кажутся наиболее правдоподобными.
Квят дебютировал в Ф-1 в 2014 году и как новичок получил одно из самых низких жалований — около $300 тыс. в год. Меньше Даниила получали лишь три пилота команд-аутсайдеров.
Однако, сезон-2014 за «Торо Россо» Квят провел вполне успешно, а из «Ред Булла» в конце года неожиданно ушел Себастьян Феттель
. Два этих события привели к молниеносному переводу российского пилота в старшую команду. Соответственно, выросли и его гонорары.
Судя по всему, зарплата Квята в 2015 году выросла в три раза и достигла $900 тыс. долларов. Это все равно было в два раза меньше, чем у его напарника Даниэля Риккардо
(тот уже имел на счету три победы и считался лидером команды). Но для Квята эта сумма стала пиковой за всю карьеру.
Примерно такую же зарплату Даниилу назначили и на сезон-2016. Его россиянин также начинал в «Ред Булле», но уже в мае был переведен обратно в «Торо Россо». В младшей команде тогда зарплата была примерно на треть меньше (около $600 тыс.), но снизили ли гонорары Квята из-за понижения — неизвестно. Скорее всего, сумма выплат, установленная на год вперед, осталась прежней. А вот на 2017-й ее сократили.
Неудачно завершив сезон-2016, Даниил смог сохранить место в «Торо Россо», но получал уже только $750 тыс. годовых. Столько же было у его партнера по команде Карлоса Сайнса — оба не были новичками и рассматривались как равноценные гонщики.
Правда, у Квята сезон-2017 совсем не задался, и он досрочно покинул команду, проведя лишь 15 этапов из 20. Пришлось ли вернуть команде команде деньги за четверть сезона — для нас тайна. Но, скорее всего, нет.
Сезон-2018 Квят пропустил, а вернувшись в 2019-м, вновь проходил по категории новичка, по крайней мере, в плане зарплаты. «Торо Россо» назначила ему жалованье «всего» в $300 тыс. за год. С таким окладом Даниил попал в пятерку пилотов Ф-1 с самой низкой зарплатой.
Достаточно успешный год принес Даниилу новое повышение в 2020-м. Оклад россиянина вновь подняли до тех самых $900 тыс., выше которых ему подниматься не удавалось. При этом Квят остался одним из самых низкооплачиваемых участников чемпионата — меньше платили лишь Антонио Джовинацци
, а пилоты «Уильямса» Джордж Расселл и Николас Латифи
получили такую же зарплату, как россиянин.
Если суммировать все гонорары Квята за шесть лет в Формуле-1, получится примерно $4 млн Столько, по слухам, за один год зарабатывает форвард «Зенита» Артем Дзюба
. А Льюису Хэмилтону примерно столько платят за один месяц. Но у этих двоих и регалий побольше, чем у Даниила.
Если же пересчитать доходы Квята в среднемесячную зарплату в рублях, то получится 4 миллиона рублей в месяц. Согласитесь, звучит неплохо — примерно в сто раз больше средней зарплаты по стране. Но, кстати, про налоги не забывайте. Да, в Монте-Карло, где находится резиденция Квята, они достаточно низкие, и все же.