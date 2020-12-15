Формула-1 — очень закрытый спорт, и говорить о деньгах в ней тяжело. Просто потому, что эти данные тут еще более закрыты, чем, например, в футболе. Возможно, ситуация изменится, когда в чемпионате введут потолок зарплат, но пока рассуждения о зарплатах гонщиков остаются почвой для спекуляций. И спекуляций этих много.

То, что доходы лучших пилотов мира вызывают у публики большой интерес, — вполне понятное явление. В конце концов, семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон стабильно входит в рейтинги самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Причем если по доходам от рекламы британец явно не среди лидеров, то по чистой заработной плате опережает многих лидеров других видов спорта. Да и остальные гонщики, мягко говоря, не бедствуют.

A shame to finish just outside of the points as the pace was there, but recovering from the 1st stint was very hard. The season as a whole was alright, we had some really good races, & others where we shoulda scored more points, but for one reason or another, it didn’t happen 3/4 pic.twitter.com/DsaF4vd8FP— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) December 13, 2020 Даниил Квят , проведший в Формуле-1 шесть лет, топ-пилотом никогда не был, хотя и провел в топ-команде полтора года. Соответственно, и гонорары его никогда даже в первую десятку Ф-1 не входили.

Дополнительно отметим, что гонорары мы оцениваем примерные. Скажем, оценка дохода Даниила в 2019 году по версиям разных источников расходится в несколько раз. Но мы взяли те цифры, которые кажутся наиболее правдоподобными.

Квят дебютировал в Ф-1 в 2014 году и как новичок получил одно из самых низких жалований — около $300 тыс. в год. Меньше Даниила получали лишь три пилота команд-аутсайдеров.

Однако, сезон-2014 за «Торо Россо» Квят провел вполне успешно, а из «Ред Булла» в конце года неожиданно ушел Себастьян Феттель . Два этих события привели к молниеносному переводу российского пилота в старшую команду. Соответственно, выросли и его гонорары.

I quite like Yas Marina, it’s a nice modern facility, although maybe it has too many run-off areas for my liking, nevertheless it’s very technical, especially the last sector. It has some good straights & well placed DRS zones so you can usually have some fun there #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2BAPBBSqH2— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) December 9, 2020 Судя по всему, зарплата Квята в 2015 году выросла в три раза и достигла $900 тыс. долларов. Это все равно было в два раза меньше, чем у его напарника Даниэля Риккардо (тот уже имел на счету три победы и считался лидером команды). Но для Квята эта сумма стала пиковой за всю карьеру.

Примерно такую же зарплату Даниилу назначили и на сезон-2016. Его россиянин также начинал в «Ред Булле», но уже в мае был переведен обратно в «Торо Россо». В младшей команде тогда зарплата была примерно на треть меньше (около $600 тыс.), но снизили ли гонорары Квята из-за понижения — неизвестно. Скорее всего, сумма выплат, установленная на год вперед, осталась прежней. А вот на 2017-й ее сократили.

Неудачно завершив сезон-2016, Даниил смог сохранить место в «Торо Россо», но получал уже только $750 тыс. годовых. Столько же было у его партнера по команде Карлоса Сайнса — оба не были новичками и рассматривались как равноценные гонщики.

I’ve not had an opportunity to use the simulator to assess the new circuit which we will use for the second Bahrain race, so it means we will have to improvise a bit and see what we can squeeze out of the car. It will be a case of learning quickly. #F1 #BahrainGP 🇧🇭 #DK26 pic.twitter.com/06AAgfItLp— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) December 2, 2020 Правда, у Квята сезон-2017 совсем не задался, и он досрочно покинул команду, проведя лишь 15 этапов из 20. Пришлось ли вернуть команде команде деньги за четверть сезона — для нас тайна. Но, скорее всего, нет.

Сезон-2018 Квят пропустил, а вернувшись в 2019-м, вновь проходил по категории новичка, по крайней мере, в плане зарплаты. «Торо Россо» назначила ему жалованье «всего» в $300 тыс. за год. С таким окладом Даниил попал в пятерку пилотов Ф-1 с самой низкой зарплатой.

Достаточно успешный год принес Даниилу новое повышение в 2020-м. Оклад россиянина вновь подняли до тех самых $900 тыс., выше которых ему подниматься не удавалось. При этом Квят остался одним из самых низкооплачиваемых участников чемпионата — меньше платили лишь Антонио Джовинацци , а пилоты «Уильямса» Джордж Расселл и Николас Латифи получили такую же зарплату, как россиянин.

Если суммировать все гонорары Квята за шесть лет в Формуле-1, получится примерно $4 млн Столько, по слухам, за один год зарабатывает форвард «Зенита» Артем Дзюба . А Льюису Хэмилтону примерно столько платят за один месяц. Но у этих двоих и регалий побольше, чем у Даниила.

Если же пересчитать доходы Квята в среднемесячную зарплату в рублях, то получится 4 миллиона рублей в месяц. Согласитесь, звучит неплохо — примерно в сто раз больше средней зарплаты по стране. Но, кстати, про налоги не забывайте. Да, в Монте-Карло, где находится резиденция Квята, они достаточно низкие, и все же.