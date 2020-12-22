"Хаас" может заменить Никиту Мазепина на следующий сезон после публикации резонансного видео. В этом случае Россия останется без своего представителя в "Формуле-1".

В начале декабря американская команда «Хаас», обновляющая состав на сезон-2021, объявила о подписании контракта с Никитой Мазепиным. Россиянин прошедший сезон провел в «Формуле-2», представляя команду Hitech Grand Prix, и по итогам чемпионата занял пятое место в общем зачете. Мазепин должен был стать единственным гонщиком из России в «Формуле-1», поскольку Даниил Квят покинул «Альфа Таури» и не нашел себе «конюшню» из «Королевских гонок». Но теперь будущее Мазепина в «Ф-1» уже не так очевидно.

Причиной тому стала публикация 21-летнего гонщика в Instagram Stories: на видео он вместе с другом едет в автомобиле, а на заднем сиденье сидит девушка, которая впоследствии оголяет верхнюю часть тела, а Мазепин начинает ее трогать за грудь, в ответ на что она (некая модель по имени Андреа Д'Иваль) пытается убрать руку спортсмена и показывает ему средний палец. Ролик Мазепин быстро удалил, но его уже успели распространить в сети — при этом не целый, а в обрезанном виде.

Поведение россиянина приравняли к харассменту («жертва» пилота Андреа вступилась за него, объяснив, что они просто дурачились и в их компании это обычно дело среди друзей), а в интернете появилась петиция с требованием убрать Мазепина из «Формулы-1», которую уже подписали больше 43 тыс. человек. В «Хаас» назвали произошедшее «отвратительным» и пообещали провести внутреннее расследование.

Обсуждение скандала между «Хаас» и Мазепиным продолжается до сих пор. Гонщика не допустили к молодежным тестам, но и это может быть не пределом. Журналист Марко Росси сообщил, что команда рассматривает варианты замены Мазепина на другого пилота из-за сформировавшегося в прессе и среди болельщиков отношения к нему. Это не первый инцидент с участием Мазепина (хотя в «Хаас» и не считают, что в будущем поведение гонщика станет проблемой) — в сезоне-2016 он ударил британца Каллума Айлотта в паддоке.

«Хаас», особенно люди наверху, все больше беспокоится о репутации своего бренда и отношениях с несколькими спонсорами из-за негативной реакции СМИ на публикацию видео Мазепина. Альтернативы начинают «всерьез рассматриваться», — написал Росси в своем аккаунте в Twitter.

Обострилась ситуация после того, как в социальных сетях Мазепина пропало словосочетание «пилот „Формулы-1“ из графы биография. Его спортсмен заменил на слово „гонщик“. В то же время сменщик Ромена Грожана в прошлом сезоне Пьетро Фиттипальди, напротив, добавил упоминание „Хааса“ в своем профиле. Все это наводит на мысли о том, что Мазепина действительно собираются заменить.

На этот счет есть и другая версия. Репортер The Race Скотт Митчелл считает, что Мазепину не грозит разрыв контракта или отстранение на сезон.

»Я думаю, что «Формуле-1» и ФИА нужно сделать больше, независимо от исхода истории с Мазепиным. Я не могу исключить серьезных последствий, но в отсутствие доказательств правонарушения я не уверен, что можно и нужно делать. В свете свежих слухов в интернете, имеющих сомнительное происхождение, я считаю, что нет оснований полагать, что место Мазепина оказалось под угрозой.

Слухи о замене Никиты на Фиттипальди вызваны неверной интерпретацией обновления его профиля, который отражает его статус на конец 2020 года», — написал Митчелл.