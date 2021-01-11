«Саудит, который тоже участвует в гонке и показывает неплохое время, абсолютно внаглую использовал техничку и для ремонта на бивуаке, и во время лиазона. Ему внаглую меняли колёса на запасные и давали запчасти. Сейчас на финише было то же самое.

И самое обидное, даже не то, что это незаконный сервис, за что полагается дисквалификация, а то, что у него был трек: он знал, где должен оказаться, чтобы ему помогли. Это значит, что треки всё-таки сливают, что очень обидно. Организаторы пытаются сделать красивую историю, которая, к сожалению, каким-то образом уходит не туда, куда нужно», — заявил Карякин в видео на своей странице в сети «ВКонтакте».