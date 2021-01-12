Пилот «Формулы-1» показал ожоги после страшной аварии 

Французский пилот "Формулы-1" Ромен Грожан показал ожоги, полученные после аварии на Гран-при Бахрейна.
"Мои руки вернулись, но выглядят по-прежнему не очень здорово. Если вы сильно впечатлительные, то не смотрите вторую фотографию", — подписал Грожан публикацию в Instagram.
В конце ноября Грожан, выступавший в прошлом году за "Хаас", на первом круге гонки на трассе "Сахир" столкнулся с российским пилотом Даниилом Квятом. Болид француза вылетел с трека, врезался в ограждение, после чего начался пожар. Пилот смог самостоятельно покинуть место аварии, получив ожоги конечностей.