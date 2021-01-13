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«Неловкая ситуация»: россиянина обвинили в жульничестве на «Дакаре» 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В Саудовской Аравии продолжается ежегодный ралли-марафон "Дакар" — 2021. Не обходятся гонки и без скандальных ситуаций. Фигурантом одной из них стал российский пилот Сергей Карякин, представляющий команду "Snag Racing" в классе мотовездеходов (SSV).

С чего начался конфликт

После восьмого этапа в Неоме, по итогам которого Карякин и его штурман Антон Власюк финишировали вторыми, уступив лидеру общего зачета Франсиско Лопесу Кондардо, российский гонщик выступил с претензией в адрес одного из соперников, представляющих Саудовскую Аравию. Имя пилота россиянин сначала не назвал — в этапе участие приняли Салех Аль-Саиф, показавший на этапе четвертое время и занимающий восьмое место в общем зачете, а также Саид Аль-Мури. По словам Карякина, один из них неоднократно по ходу марафона нарушает правила, а организаторы соревнований якобы также оказывают помощь местным спортсменам.

«Саудит, который тоже участвует в гонке и показывает неплохое время, абсолютно внаглую использовал «черную техничку» и для ремонта на бивуаке, и во время лиазона. Ему внаглую меняли колеса на запасные и давали запчасти. Сейчас на финише было то же самое. И самое обидное даже не этот незаконный сервис, за что полагается дисквалификация, а то, что у него был трек: он знал, где должен оказаться, чтобы ему помогли. Это значит, что треки все-таки сливают, что очень обидно. Организаторы пытаются сделать красивую историю, которая, к сожалению, каким-то образом уходит не туда, куда нужно», — заявил Карякин.

Позднее россиянин все-таки уточнил, что речь идет именно об Аль-Саифе. К своему первому комментарию Карякин добавил, что аравийский экипаж «по беспределу обслуживают прямо на спецучастке».

«Вот команду «South Racing» обслуживают их грузовики — это легально. Если у тебя есть огромные деньги, пожалуйста: бери себе грузовик, вали в него запчасти и езжай. А тут его обслуживали местные на пикапе, полностью загруженном запчастями. Даже не стеснялись, что торчат колеса, рычаги и прочие расходники», — приводит слова Карякина «Чемпионат».

Сам Салех Аль-Саиф обвинения в мошенничестве в свой адрес никак не прокомментировал. Зато слова российского пилота без ответа не оставил Ориоль Видаль Монтихано, испанский штурман и партнер Аль-Саифа, назвав заявления Карякина фейком.

«Грустно читать такие заявления от пилота, который, судя по всему, не обладает бюджетом на уровне заводских экипажей, как мы. За нами следуют наши поклонники. Они предлагают нам кофе, чай до и после этапов. Мы лишь стараемся хорошо выступить в гонке и сделать это в рамках правил. Что касается слов о том, что мы якобы заранее знаем о деталях спецучастков, то мы попросту не можем связаться с кем-либо из организаторов, ведь все наши телефоны закрыты в специальном ящике», — сказал штурман.

Теперь в жульничестве обвинили самого Карякина
Следующий, девятый этап сложился для российского пилота неудачно. После пятой контрольной точки экипаж Карякина столкнулся с серьезными проблемами и надолго застрял на трассе. Несмотря на дальнейшую победу в десятом этапе, шансов выиграть зачет россиянин уже лишился. Виной тому стала авария, в которую угодил экипаж Карякина.

«Мы на скорости 120 км/ч улетели с дороги. Едва не врезались в дерево, чудом не перевернулись. Говорить о результате, подиуме и о прочем уже нельзя. И это обидно, ведь мы могли бы быть на втором месте после Контардо, но это не так. В этой ситуации хочется сказать вот о чем. Когда мы остановились, я позвонил семье, потому что знаю, что они очень переживают. Сказал им, что все хорошо. Меня дети спросили, финиширую ли я. Сказал им, что обязательно это сделаю. Мы финишировали. Это дороже любых денег — обещание, данное детям», — заявил Карякин.

Однако финиш российского экипажа вызвал ряд вопросов у местных журналистов.
Так, представитель аравийской прессы Ибрахим Аль-Зубаиди обвинил Карякина и его команду в жульничестве. В своем Instagram журналист опубликовал видео, на котором заметно, как джип одного из зрителей гонки подвозит мотовездеход россиянина, что является серьезным нарушением. По правилам, зрителям запрещено оказывать помощь экипажам. При этом никаких санкций в отношении команды Карякина — равно как и после эпизода с участием Аль-Саифа — не последовало.
«Российский гонщик Сергей Корякин, который совсем недавно говорил, что Аль-Саиф получал незаконную помощь от организаторов «Дакара» — 2021, теперь сам пользуется ею! После публикации этого видео Сергей должен оказаться в очень неловкой ситуации. Как думаете, «Snag Racing»?» — написал журналист.
В ответ на это весьма оперативно последовала реакция со стороны команды Карякина. В частности, журналист Мария Мельникова, которая также является представителем «Snag Racing», съязвила, вспомнив слова Ориоля Видаля Монтихано про «чай», а также подчеркнула, что если российский экипаж и воспользовался нерегламентированной помощью, то только для того, чтобы добраться до финиша, никак не повлияв на положение на подиуме.

«Вчерашняя ситуация тяжело сказалась на результате нашего экипажа. К сожалению, мы выбываем из числа претендентов на подиум, но в первую очередь, как спортсмены, мы хотим проехать всю трассу «Дакар» — 2021 до конца. Путь к старту был нелегким, все много раз висело на волоске, но мы никогда не опускали рук. Не будем делать это и сейчас. «Пить чай» на спецучастке, оказывается, популярно в этих местах, правда, повод для этого у всех разный. Кто-то использует «чай» как возможность ворваться на подиум всеми возможными способами, а кто-то — доехать до финиша. Думаю, это все-таки разные вещи», — написала она.

Сам Карякин признал, что местные жители пытались ему помочь, но подчеркнул, что из этой затеи ничего не вышло.

«После восьмого спецучастка я сетовал, что некоторые спортсмены участвуют не по правилам, забирают запчасти на трассе спецучастка, стараясь тем самым попасть в лидеры. На следующий день наша машина сломалась, мы были вынуждены остановиться. Подъехали местные жители и предложили помощь. Нас увидели с местной машиной другие участники и сняли это на видео, — цитирует гонщика ТАСС.


— Арабы пытались нам помочь, это правда, но, по факту, что-то сделать они не смогли. Рядом с нами останавливался Жерар Форес, дал запчасть, помог также один из грузовиков технической поддержки другой команды, мы смогли произвести необходимый ремонт и доехать до финиша. Сейчас к нам есть вопросы со стороны организаторов, после победы на сегодняшнем спецучастке нас ждут в штабе гонки.


У нашего оппонента есть видео, когда мы едем за машиной араба, он пытается им апеллировать, но посмотрим, как это расценят организаторы».

Ралли-марафон «Дакар» — 2021 завершится 15 января. До конца многодневки гонщикам осталось провести два этапа. Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка занимает 19-е место в общем зачете.
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Комментарии 9
Автоспорт , Видео , Мария Мельникова , Сергей Корякин , Франсиско Лопес , Сергей Карякин , ИТАР-ТАСС
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