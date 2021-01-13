С чего начался конфликт
«Саудит, который тоже участвует в гонке и показывает неплохое время, абсолютно внаглую использовал «черную техничку» и для ремонта на бивуаке, и во время лиазона. Ему внаглую меняли колеса на запасные и давали запчасти. Сейчас на финише было то же самое. И самое обидное даже не этот незаконный сервис, за что полагается дисквалификация, а то, что у него был трек: он знал, где должен оказаться, чтобы ему помогли. Это значит, что треки все-таки сливают, что очень обидно. Организаторы пытаются сделать красивую историю, которая, к сожалению, каким-то образом уходит не туда, куда нужно», — заявил Карякин.
«Вот команду «South Racing» обслуживают их грузовики — это легально. Если у тебя есть огромные деньги, пожалуйста: бери себе грузовик, вали в него запчасти и езжай. А тут его обслуживали местные на пикапе, полностью загруженном запчастями. Даже не стеснялись, что торчат колеса, рычаги и прочие расходники», — приводит слова Карякина «Чемпионат».
«Грустно читать такие заявления от пилота, который, судя по всему, не обладает бюджетом на уровне заводских экипажей, как мы. За нами следуют наши поклонники. Они предлагают нам кофе, чай до и после этапов. Мы лишь стараемся хорошо выступить в гонке и сделать это в рамках правил. Что касается слов о том, что мы якобы заранее знаем о деталях спецучастков, то мы попросту не можем связаться с кем-либо из организаторов, ведь все наши телефоны закрыты в специальном ящике», — сказал штурман.
«Мы на скорости 120 км/ч улетели с дороги. Едва не врезались в дерево, чудом не перевернулись. Говорить о результате, подиуме и о прочем уже нельзя. И это обидно, ведь мы могли бы быть на втором месте после Контардо, но это не так. В этой ситуации хочется сказать вот о чем. Когда мы остановились, я позвонил семье, потому что знаю, что они очень переживают. Сказал им, что все хорошо. Меня дети спросили, финиширую ли я. Сказал им, что обязательно это сделаю. Мы финишировали. Это дороже любых денег — обещание, данное детям», — заявил Карякин.
«Вчерашняя ситуация тяжело сказалась на результате нашего экипажа. К сожалению, мы выбываем из числа претендентов на подиум, но в первую очередь, как спортсмены, мы хотим проехать всю трассу «Дакар» — 2021 до конца. Путь к старту был нелегким, все много раз висело на волоске, но мы никогда не опускали рук. Не будем делать это и сейчас. «Пить чай» на спецучастке, оказывается, популярно в этих местах, правда, повод для этого у всех разный. Кто-то использует «чай» как возможность ворваться на подиум всеми возможными способами, а кто-то — доехать до финиша. Думаю, это все-таки разные вещи», — написала она.
«После восьмого спецучастка я сетовал, что некоторые спортсмены участвуют не по правилам, забирают запчасти на трассе спецучастка, стараясь тем самым попасть в лидеры. На следующий день наша машина сломалась, мы были вынуждены остановиться. Подъехали местные жители и предложили помощь. Нас увидели с местной машиной другие участники и сняли это на видео, — цитирует гонщика ТАСС.
— Арабы пытались нам помочь, это правда, но, по факту, что-то сделать они не смогли. Рядом с нами останавливался Жерар Форес, дал запчасть, помог также один из грузовиков технической поддержки другой команды, мы смогли произвести необходимый ремонт и доехать до финиша. Сейчас к нам есть вопросы со стороны организаторов, после победы на сегодняшнем спецучастке нас ждут в штабе гонки.
У нашего оппонента есть видео, когда мы едем за машиной араба, он пытается им апеллировать, но посмотрим, как это расценят организаторы».