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Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси объявил о завершении карьеры в мотогонках

Чемпионат.comиещё 5
3 часа назад

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси сообщил о завершении карьеры в мотогонках. Об этом итальянский гонщик рассказал на специальной пресс-конференции. Последней гонкой в карьере Валентино станет Гран-при Валенсии, который состоится 14 ноября 2021 года и закроет сезон-2021 MotoGP. Ранее сообщалось, что Валентино после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC. Росси уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Абу-Даби», где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году. В MotoGP Валентино выступает с 2000 года.

Валентино Росси объявил о завершении карьеры в мотогонках
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автоспорт,Ferrari,
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