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Директор автодрома "Формулы-1" найдена убитой

Газета.Ru
1 час назад

Генеральный директор бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе найдена мертвой в своем доме, сообщает Motorsport Week.

Директор автодрома "Формулы-1" найдена убитой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тело 51-летней женщины обнаружили 15 августа вместе с телами мужчины, предположительно ее мужа, и женщины. Правоохранительные органы предполагают, что Майе и женщина состояли в романтических отношениях и были убиты супругом.

«Безжизненные тела двух женщин и мужчины были обнаружены полицией в доме в Гуви (Бельгия), все трое с огнестрельными ранениями», – говорится в заявлении полиции.

Майе стала генеральным директором автодрома «Спа-Франкоршам» в июне 2016 года. С 27 по 29 августа там пройдет Гран-при «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что один футболист был убит выстрелом из огнестрельного оружия во время матча любительских команд, сообщает La Provence.

По информации издания, инцидент произошел в 15-м округе северной части города. К открытому стадиону «Ла Марин» подъехал автомобиль, из которого был открыт огонь. В результате стрельбы также были ранены два человека.

Автоспорт,МВД,
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