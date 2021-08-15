Директор автодрома "Формулы-1" найдена убитой

Генеральный директор бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе найдена мертвой в своем доме, сообщает Motorsport Week.

Тело 51-летней женщины обнаружили 15 августа вместе с телами мужчины, предположительно ее мужа, и женщины. Правоохранительные органы предполагают, что Майе и женщина состояли в романтических отношениях и были убиты супругом.

«Безжизненные тела двух женщин и мужчины были обнаружены полицией в доме в Гуви (Бельгия), все трое с огнестрельными ранениями», – говорится в заявлении полиции.

Майе стала генеральным директором автодрома «Спа-Франкоршам» в июне 2016 года. С 27 по 29 августа там пройдет Гран-при «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что один футболист был убит выстрелом из огнестрельного оружия во время матча любительских команд, сообщает La Provence.