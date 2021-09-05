Мик Шумахер обвинил Мазепина в поломке антикрыла

«Понятно, что гонка могла бы сложиться и лучше. К сожалению, на старте у меня опять возник неприятный инцидент с напарником — который, как мне кажется, стал причиной поломки переднего антикрыла, из-за чего мне пришлось проводить ранний пит-стоп. Понятно, что блокировка соперника при обороне позиции — это нормально. Но только до определённых границ. В данном случае носовой обтекатель моего болида уже залез в плоскость машины соперника. Потому манёвр Мазепина был проведён с опозданием, после чего он фактически чуть не вытолкнул меня на пит-лейн. Мне кажется, что я не единственный гонщик, с которым он сегодня поступил подобным образом. Я уверен, что нескольким людям захочется изучить эту ситуацию. Надеюсь, что в будущем это будет иметь последствия», — цитирует Шумахера The Race.