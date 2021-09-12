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Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение на Гран-при Италии

Газета.Ru
1 час назад

Российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин извинился перед своим партнером по команде Миком Шумахером за столкновение на Гран-при Италии.

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение
Фото: InstagramInstagram

«Прошу прощение у Шумахера за это касание. Помимо этого, мотор отказал за несколько кругов до финиша», — написал Мазепин в Instagram.

Стоит отметить, что Мазепин был оштрафован на пять секунд. Он сошел с дистанции на 44-м круге из-за проблем с мотором.

Пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии.

Второе место занял партнер Риккьярдо по команде Ландо Норрис. Замкнул тройку сильнейших представитель «Мерседеса» Вальттери Боттас.

Ранее пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин раскритиковал своего партнера по команде Мика Шумахера за его действия во время квалификации Гран-при Нидерландов.

«Я думал, Мику не разрешается обгонять меня. Это не нормально, вы говорили, что ему не разрешается обгонять меня. Такого напряжения в команде быть не должно. В этом нет смысла, я взбешен», — сказал Мазепин.

Автоспорт,Мик Шумахер,Никита Мазепин,Даниэль Риккьярдо,
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