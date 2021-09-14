Началось строительство новой базы Aston Martin

Владелец команды Aston Martin Лоуренс Стролл и лорд Бэмфорд из JCB участвовали в торжественной церемонии закладки фундамента новой базы команды в Нортгемптоншире. Начать строительство планировалось почти два года назад, но оно было отложено из-за пандемии.

Это будет первая полностью новая база команды Формулы 1 в Великобритании за последние 17 лет – с запуска технологического центра McLaren в Уокинге, открытого в 2004-м. Её стоимость оценивается в 150-200 миллионов фунтов.

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Три здания, общей площадью 37 000 кв.метров, построят через дорогу от трассы в Сильверстоуне. В одном здании разместятся конструкторские, производственные и маркетинговые подразделения, второе займет новая аэродинамическая труба, а третье – администрация и логистический центр.

Впервые все производственные ресурсы будут сосредоточены в одном помещении – сейчас команда работает в нескольких зданиях, а некоторые работы передаёт внешним подрядчикам.

В новой аэродинамической трубе будет использоваться новейшая система прокатки стальных лент для вращения колёс и визуализации потока. Ввод трубы в эксплуатацию начнётся в третьем квартале 2023 года, по планам все строительные работы займут не более 18 месяцев.

Строительство базы сопровождается амбициозной кампанией по набору персонала. В Aston Martin уже пригласили несколько ведущих технических специалистов и продолжают активно набирать персонал.

В Aston Martin утверждают, что построят первую в истории Формулы 1 «умную базу» с широким использованием цифровых систем. В сотрудничестве с Cognizant, NetApp и Sentinel One новая база разработана с нуля как беспроводной, адаптивный, оптимизированный объект. Все информационные потоки, системы мониторинга и производственные процессы будут связаны воедино с помощью облачных технологий.

Лоуренс Стролл, исполнительный директор: «Мы вдохновлены предстоящим решением архитектурных и организационных задач для реализации своих амбиций. Строительство новой базы не только отражает масштабы нашей решимости стать сильной командой, способной бороться за победу в чемпионате мира, но и масштаб нашего роста и развития как организации.