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Россиянин Шварцман заявил о намерении выиграть гонку «Формулы-2» в Сочи

Спорт-Экспрессиещё 1
21 час назад

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према» в «Формуле-2», заявил о своем желании успешно выступить на «Гран-при России».

«Я хочу занять поул-позицию по итогам квалификации, в субботу намерен хорошо поработать, много обгонять и набрать много очков, а в воскресенье я хочу выиграть основную гонку», — сказал в эфире Sky Sports Шварцман.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. В рамках «Формулы-2» на трассе в Сочи пройдут три гонки: две спринт-гонки состоятся в субботу, основная пройдет в воскресенье.

Автоспорт,Роберт Шварцман,
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