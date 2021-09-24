Россиянин Шварцман заявил о намерении выиграть гонку «Формулы-2» в Сочи

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према» в «Формуле-2», заявил о своем желании успешно выступить на «Гран-при России».

«Я хочу занять поул-позицию по итогам квалификации, в субботу намерен хорошо поработать, много обгонять и набрать много очков, а в воскресенье я хочу выиграть основную гонку», — сказал в эфире Sky Sports Шварцман.