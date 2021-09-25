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Квят — о шансах вернуться в Формулу-1: моя скорость никуда не денется в ближайшие лет пять

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал свои шансы вернуться в Формулу-1, несмотря на то, что россиянин не сумел подписать контракт боевого пилота на сезон-2022. «В некоторых командах идёт сильная перестройка, а политика всегда была частью игры, как и спонсоры и их деньги. Я всегда добивался всего один и могу быть доволен тем, чего достиг без большой финансовой поддержки. Варианты всегда есть, Формулу-1 тоже нельзя забывать. Думаю, что моя скорость никуда не денется в ближайшие лет пять. Если правильно подойти к этому варианту, скажем так, с другой дороги Я ещё не закрываю эту страницу для себя. Нужно надеяться на себя и на то, что что-то изменится. Уверен, если найти хорошую альтернативную дорогу, то ещё можно вернуться. Нужны смелые люди вокруг меня, которые готовы пойти на авантюру и которые хотят побеждать, как я», — заявил Квят в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Квят — о шансах вернуться в Формулу-1: моя скорость никуда не денется в ближайшие лет пять
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автоспорт,Даниил Квят,Евгений Кустов,
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