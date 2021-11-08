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Бывший гонщик «Ф-1» и экс-чемпион WEC Дэвидсон завершил карьеру

Sports.ru
3 часа назад

Вместе с Антониу Феликсом да Коштой и Роберто Гонсалесом он занял второе место по итогам «8 часов Бахрейна» в зачете LMP2 и стал третьим в чемпионате в своем классе.

Бывший гонщик «Ф-1» и экс-чемпион WEC Дэвидсон завершил карьеру
Фото: Sports.ruSports.ru

«Это довольно простое решение, когда тебе 42 года. Когда я повзрослел, жизнь усложнилась. Появилась семья, и я захотел больше времени проводить дома, с детьми. Затем я понял, что есть вещи важнее, чем гонки. Я бы сказал, что немного потерял любовь к нашему спорту, страсть слегка утихла», – прокомментировал Дэвидсон свой уход.

Британец выступал в «Формуле-1» за «Минарди», «БАР-Хонду» и «Супер Агури» в 2002, 2005 и 2007-2008 годах. Дэвидсон дважды поднимался на подиум «24 часов Ле-Мана» и стал чемпионом мира в гонках на выносливость в 2014 году. Кроме этого, Энтони известен как комментатор и эксперт Sky Sports.

Автоспорт,Антониу Феликс,Эминем,
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