Бывший гонщик «Ф-1» и экс-чемпион WEC Дэвидсон завершил карьеру

«Это довольно простое решение, когда тебе 42 года. Когда я повзрослел, жизнь усложнилась. Появилась семья, и я захотел больше времени проводить дома, с детьми. Затем я понял, что есть вещи важнее, чем гонки. Я бы сказал, что немного потерял любовь к нашему спорту, страсть слегка утихла», – прокомментировал Дэвидсон свой уход.