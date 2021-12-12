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17 часов назад

Шарль Леклер: «У меня мог быть уникальный круг, но шины перегрелись, и я все потерял»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер оценил итог квалификации «Гран-при Монако». Он занял седьмое место.

«Первые два сектора дали понять, что это будет уникальный круг, -цитирует Леклера Motorsport.com. — Но чтобы проехать их, мне пришлось атаковать слишком активно. Из-за этого шины перегрелись, и я все потерял. Никаких особенных ошибок, просто темп упал, у меня начались проблемы с резиной. Обидно».

Выиграл квалификацию пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку также попали Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Ландо Норрис («Макларен»).

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