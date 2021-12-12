Российский пилот "Формулы-1" Мазепин заразился коронавирусом

«Всем привет! Жаль, но вынужден сообщить, что я сдал положительный тест на коронавирус. Чувствую себя отлично, но участия в сегодняшней гонке принять не смогу. Желаю всем своим товарищам по гонкам фантастического завершения сезона и благодарю всех за поддержку», — написал Мазепин.