Протест "Мерседеса" по итогам Гран-при Абу-Даби отклонили

Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили протест команды «Формулы-1» «Мерседес» на результаты Гран-при Абу-Даби, передает сайт Международной автомобильной организации (ФИА).

Фото: Luca Bruno/AP Luca Bruno/AP

Таким образом, Макс Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира.

В жалобе «Мерседеса» указывалось, что на 57-м круге вернуться в гонку позволили только тем пилотам, которые находились между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Также в «Мерседесе» обратили внимание на то, что Ферстаппен нарушил пункт правил, который запрещает гонщикам обгонять позади автомобиля безопасности, в том числе при подготовке к рестарту.

Формула-1. Общий зачет

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230.

Ранее российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял 21-е и последнее место в личном зачете по итогам сезона-2021 «Формулы-1».