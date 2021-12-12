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2 часа назад

ФИА отклонила протест "Мерседеса" по итогам Гран-при Абу-Даби

Стюарды Гран-при Абу-Даби отклонили протест команды «Формулы-1» «Мерседес» на результаты Гран-при Абу-Даби, передает сайт Международной автомобильной организации (ФИА).

Протест "Мерседеса" по итогам Гран-при Абу-Даби отклонили
Фото: Luca Bruno/APLuca Bruno/AP

Таким образом, Макс Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира.

В жалобе «Мерседеса» указывалось, что на 57-м круге вернуться в гонку позволили только тем пилотам, которые находились между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Также в «Мерседесе» обратили внимание на то, что Ферстаппен нарушил пункт правил, который запрещает гонщикам обгонять позади автомобиля безопасности, в том числе при подготовке к рестарту.

Формула-1. Общий зачет

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230.

Ранее российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял 21-е и последнее место в личном зачете по итогам сезона-2021 «Формулы-1».

Россиянин не выступил в последней гонке сезона в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус. Он уже прошел квалификацию, где занял 20-е место, поэтому «Хаас» не сможет заменить его.
Автоспорт,Никита Мазепин,Макс Ферстаппен,Льюис Хэмилтон,
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