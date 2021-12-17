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51 минуту назад

Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом ФИА

Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом Международной автомобильной федерации (ФИА). Сегодня, 17 декабря, полномочия главы федерации сложил Жан Тодт, возглавлявший ФИА с 2009 года. За бен Сулайема высказалось 61,62% участвовавших в голосовании, за его конкурента, Грэма Стокера, — 36,62%. 1,76% воздержались.

Ранее сообщалось, что Тодт после ухода с нынешнего поста президента ФИА вернуться в команду «Феррари», которой руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами «Королевских гонок».

Автоспорт,Жан Тодт,Ferrari,
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