В FIA вновь увеличили минимальный вес машин

FIA готовится принять новый регламент уже в следующем году. Новые поправки должны затронуть и вес болидов.

Технический регламент, который планируют обновить уже в следующем сезоне FIA, затрагивает сразу несколько сфер. Документ неоднократно меняли, чтобы убрать несоответствующие поправки и дополнить его новыми пунктами. В этот раз специалисты пересмотрели требования, предъявляемые к весу болидов.

В обновленной версии технического регламента на следующий сезон пересмотрели минимальный вес транспортных средств. К прежнему значению, которое составляло 792 кг, прибавили 3 кг. Данный показатель учитывается без горючего и прочих технических жидкостей в болиде.