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3 часа назад

В FIA вновь увеличили минимальный вес машин

FIA готовится принять новый регламент уже в следующем году. Новые поправки должны затронуть и вес болидов.

В FIA вновь увеличили минимальный вес машин
Фото: Car.ruCar.ru

Технический регламент, который планируют обновить уже в следующем сезоне FIA, затрагивает сразу несколько сфер. Документ неоднократно меняли, чтобы убрать несоответствующие поправки и дополнить его новыми пунктами. В этот раз специалисты пересмотрели требования, предъявляемые к весу болидов.

В обновленной версии технического регламента на следующий сезон пересмотрели минимальный вес транспортных средств. К прежнему значению, которое составляло 792 кг, прибавили 3 кг. Данный показатель учитывается без горючего и прочих технических жидкостей в болиде.

Как отмечают эксперты FIA, болиды должны потяжелеть сразу на 45 кг в следующем сезоне, в сравнении с текущими показателями. Данная прибавка связана, в том числе, с внедрением новых покрышек и 18-дюймовых колесных дисков. Изменение веса связано и с изменениями технического регламента.

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