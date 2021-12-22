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2 часа назад

Россиянин Шварцман будет тест-пилотом команды "Формулы-1" "Феррари" в 2022 году

Россиянин Роберт Шварцман в 2022 году будет тест-пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари". Об этом сообщает пресс-служба "Феррари".

Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари»
Фото: ТАССТАСС

Резервными пилотами команды в следующем сезоне будут итальянец Антонио Джовинацци и немецкий пилот "Хааса" Мик Шумахер. Первый будет совмещать работу в "Феррари" с выступлением в "Формуле-Е", он будет резервным пилотом итальянской команды на 12 этапах, второй станет запасным на 11 Гран-при. В случае вынужденной замены Шумахера в "Хаасе" заменит резервист команды бразилец Пьетро Фиттипальди. Основными пилотами "Феррари" являются испанец Карлос Сайнс - младший и монегаск Шарль Леклер.

Шварцману 22 года, в завершившемся сезоне он выступал в "Формуле-2", где стал вице-чемпионом. В 2019 году россиянин стал чемпионом "Формулы-3".

"Феррари" по итогам сезона-2021 заняла третье место в Кубке конструкторов "Формулы-1". В личном зачете Сайнс занял пятое место, Леклер - седьмое.

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