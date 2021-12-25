В Mercedes впервые завели мотор на W13

Пилоты гоночной команды Mercedes впервые завели силовой агрегат на W13. В Сети появился небольшой ролик, на котором видно, как впервые заводится мотор гоночного болида 2022 года.

Видео получилось достаточно красочным, поэтому привлекло внимание ярых болельщиков, которые всегда наблюдают за развитием команды и техническими изменениями эксплуатируемых на гоночном треке машин.

Пилоты оказались полностью довольны качеством звучания мотора, которое радовало и не оставляло никаких сомнений в том, что в следующем год у скудерии есть все шансы превзойти себя и обойти конкурентов.

До начала сезона следующего года пилоты будут проходить тестовые испытания на болидах, а механики параллельно дорабатывать силовой агрегат, а также другие настройки гоночного болида, делая его более выносливым и динамичным.