В Mercedes впервые завели мотор на W13

Пилоты гоночной команды Mercedes впервые завели силовой агрегат на W13. В Сети появился небольшой ролик, на котором видно, как впервые заводится мотор гоночного болида 2022 года.
Видео получилось достаточно красочным, поэтому привлекло внимание ярых болельщиков, которые всегда наблюдают за развитием команды и техническими изменениями эксплуатируемых на гоночном треке машин.
Пилоты оказались полностью довольны качеством звучания мотора, которое радовало и не оставляло никаких сомнений в том, что в следующем год у скудерии есть все шансы превзойти себя и обойти конкурентов.
До начала сезона следующего года пилоты будут проходить тестовые испытания на болидах, а механики параллельно дорабатывать силовой агрегат, а также другие настройки гоночного болида, делая его более выносливым и динамичным.
Активная работа гонщиков и механиков должна стать благоприятной в подготовке к сезону 2022 года. Mercedes действительно рассчитывает на хорошие результаты и не сомневается в собственных силах.