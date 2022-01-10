Карякин не сможет продолжить участие в ралли "Дакар"

"Для того, чтобы отремонтировать эту машину, нужно вырезать переднюю часть рамы и вварить туда новую часть, если бы под рукой были бы станки, мы бы это сделали, но в пустыне ребята просто не смогли, - сказал Карякин. - Это невозможно, не в их силах, мы не сможем выйти на старт восьмого спецучастка и принять дальнейшее участие в гонке".