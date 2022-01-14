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57 минут назад

Путин: экипаж "Камаз-мастер" на "Дакаре" сумел проявить незаурядные спортивные качества

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортивный экипаж "Камаз-мастер" в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова с победой в ралли-марафоне "Дакар" в классе грузовиков. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Путин: экипаж "Камаз-мастер" на "Дакаре" сумел проявить незаурядные спортивные качества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Руслан Халилович и Ильгиз Рамилевич! От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне "Дакар-2022" в классе грузовиков. Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества", - говорится в поздравлении.

Президент также выразил слова благодарности наставникам команды и всем, кто помогает "Камаз-мастер" добиваться успеха.

"Во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почета заняли российские экипажи. Молодцы!" - отметил глава государства.

Экипажи команды "Камаз-мастер" в 19-й раз одержали победу на ралли-марафоне "Дакар" в зачете грузовиков. Весь пьедестал почета заняли гонщики "Камаз-мастер". Первым стал экипаж Дмитрия Сотникова, общее время прохождения трассы - 41 час 37 минут 34 секунды. За "Камаз-мастер" Сотников выступает с 2008 года. Он во второй раз подряд стал победителем "Дакара", в его экипаж также входили Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов.

В новость внесена правка (19:58 мск) — приводится с уточнением бэкграунда, верно - в 19-й раз, второй раз подряд.

Автоспорт,Ильгиз Ахметзянов,Дмитрий Сотников,Владимир Путин,
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