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3 часа назад

Мазепин провел тренировку с Роналду

Мазепин провел тренировку с Роналду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин провел тренировку с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом гонщик рассказал в Instagram.

Пилот Haas опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с Роналду. «Лучшая тренировка в тренажерном зале в этом году», — подписал снимок россиянин.

В ноябре 2021 года отец пилота Дмитрий Мазепин поделился планами по покупке команды «Формулы-1». Он заявил, что имеет большие амбиции в автоспорте и намерен расширить присутствие в чемпионате. Мазепин-старший отметил, что речь идет не только о команде Haas, титульным спонсором которой выступает его компания «Уралкалий», и уточнил, что решение не будет зависеть от карьеры его сына.

В прошедшем сезоне 22-летний гонщик дебютировал в «Формуле-1». Он не смог набрать ни одного очка и финишировал на последнем месте в личном зачете. Лучшим результатом россиянина стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.

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