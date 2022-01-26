Мазепин провел тренировку с Роналду

В ноябре 2021 года отец пилота Дмитрий Мазепин поделился планами по покупке команды «Формулы-1». Он заявил, что имеет большие амбиции в автоспорте и намерен расширить присутствие в чемпионате. Мазепин-старший отметил, что речь идет не только о команде Haas, титульным спонсором которой выступает его компания «Уралкалий», и уточнил, что решение не будет зависеть от карьеры его сына.