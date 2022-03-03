Источник: «Хаас» заменит Мазепина на Фиттипальди

По утверждению журналиста Серхио Родригеса, в «Хаасе» уже определились, что Мазепина заменит резервный пилот американского коллектива Пьетро Фиттипальди. Именно он вместе с Миком Шумахером примет участие во вторых зимних тестах Формулы-1 в Бахрейне с 10 по 12 марта. Официальное заявление со стороны «Хааса» ожидается в ближайшее время.