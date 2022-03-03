«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России

«Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России. Как сообщает «Чемпионат.com», российский этап, ранее исключенный из календаря сезона 2022 года, не вернется в чемпионат мира в 2023 году и далее.

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«Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку», — заявили в организации.

Напомним, что в 2022 году Гран-при России «Формулы-1» должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв», которая расположена в Ленинградской области. Действующий контракт между компанией-промоутером «Росгонки» и «Формулой-1» действовал до конца 2025 года.