Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
1 час назад

«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России

Елена Прошина

«Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России. Как сообщает «Чемпионат.com», российский этап, ранее исключенный из календаря сезона 2022 года, не вернется в чемпионат мира в 2023 году и далее.

«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку», — заявили в организации.

Напомним, что в 2022 году Гран-при России «Формулы-1» должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв», которая расположена в Ленинградской области. Действующий контракт между компанией-промоутером «Росгонки» и «Формулой-1» действовал до конца 2025 года.

Гран-при России проводился с 2014 года. Все гонки проходили на трассе в Сочи. Во всех Гран-при победителями становились представители «Мерседеса».

Автоспорт,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители