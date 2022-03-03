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15 часов назад

Команда «Формулы-1» решила избавиться от Мазепина

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Американская автогоночная команда Haas, выступающая в «Формуле-1», решила избавиться от российского пилота Никиты Мазепина. О таких планах сообщает немецкий Sky Deutschland.

Команда «Формулы-1» решила избавиться от Мазепина
Фото: ТАССТАСС

По информации СМИ, команда близка к тому, чтобы разорвать контракт с российским спонсором — компанией «Уралкалий». Кроме того, Haas покинет 23-летний Мазепин. Его заменит резервный пилот американец Пьетро Фиттипальди.

Мазепин должен был выступить на предсезонных тестах в Бахрейне, которые намечены на 10-12 марта. Официально информацию об уходе россиянина пока не подтвердили.

Мазепин присоединился к Haas в декабре 2020-го. На гонках в «Формуле-1» отечественный пилот не финишировал выше 14-го места.

Автоспорт,Никита Мазепин,Уралкалий,
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