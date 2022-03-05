Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Также «Хаас» расторгла соглашение с российской компанией «Уралкалий», которая являлась ее титульным спонсором. Кто заменит Мазепина не сообщается, но резервным пилотом команды является бразилец Пьетро Фиттипальди.

Напомним, что 23-летний российский гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. Лучшим его результатом стало 14 место.