Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Также «Хаас» расторгла соглашение с российской компанией «Уралкалий», которая являлась ее титульным спонсором. Кто заменит Мазепина не сообщается, но резервным пилотом команды является бразилец Пьетро Фиттипальди.
Напомним, что 23-летний российский гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. Лучшим его результатом стало 14 место.
Напомним, что в 2022 году Гран-при России «Формулы-1» должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв», которая расположена в Ленинградской области. Однако 3 марта «Формула-1» расторгла контракт с проведением автогоночного мероприятия в России.