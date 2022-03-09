Мазепин рассказал о планах после ухода из «Формулы-1»

Российский пилот Никита Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах после того, как команда "Формулы-1" "Хаас" расторгла с ним контракт. Об этом он рассказал журналистам.
"Я не планировал выступать в других чемпионатах, - сказал 23-летний Мазепин. - Все мое внимание направлю на фонд".
В среду Мазепин объявил о создании фонда поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации. Он будет спонсироваться компанией "Уралкалий", которой владеет его отец Дмитрий Мазепин.
Мазепин поблагодарил пилотов "Формулы-1" за поддержку.
"Я благодарен тому небольшому количеству гонщиков, которые поддержали меня. Валттери [Боттас], Карлос [Сайнс-младший], Джордж [Расселл], Серхио [Перес]. Благодарен им за поддержку во время, когда я остался без мечты и работы", - отметил он.