Мазепин рассказал о планах после ухода из «Формулы-1»

"Я благодарен тому небольшому количеству гонщиков, которые поддержали меня. Валттери [Боттас], Карлос [Сайнс-младший], Джордж [Расселл], Серхио [Перес]. Благодарен им за поддержку во время, когда я остался без мечты и работы", - отметил он.