Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Гонщик Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах после ухода из "Формулы-1"

ТАССТАССиещё 1

Российский пилот Никита Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах после того, как команда "Формулы-1" "Хаас" расторгла с ним контракт. Об этом он рассказал журналистам.

Мазепин рассказал о планах после ухода из «Формулы-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не планировал выступать в других чемпионатах, - сказал 23-летний Мазепин. - Все мое внимание направлю на фонд".

В среду Мазепин объявил о создании фонда поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации. Он будет спонсироваться компанией "Уралкалий", которой владеет его отец Дмитрий Мазепин.

Мазепин поблагодарил пилотов "Формулы-1" за поддержку.

"Я благодарен тому небольшому количеству гонщиков, которые поддержали меня. Валттери [Боттас], Карлос [Сайнс-младший], Джордж [Расселл], Серхио [Перес]. Благодарен им за поддержку во время, когда я остался без мечты и работы", - отметил он.

Автоспорт,Никита Мазепин,Дмитрий Мазепин,Уралкалий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители