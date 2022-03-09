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1 час назад

Флавио Бриаторе стал послом Формулы-1

Чемпионат.comЧемпионат.com

Бывший руководитель «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе сообщил в своём «инстаграме» о том, что стал послом Формулы-1 и будет налаживать отношения с потенциальными промоутерами, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнерами в сфере развлечений.

Флавио Бриаторе стал послом Формулы-1
Фото: InstagramInstagram

«Сегодня утром FOA опубликовала следующее заявление: Флавио Бриаторе, в качестве давнего посла Формулы-1, продолжит поддерживать отношения чемпионата с рядом промоутеров, существующих и потенциальных партнёров, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнерами в сфере развлечений.

Для меня большая честь и удовольствие продолжать поддерживать коммерческое и развлекательное развитие Формулы-1, спорта, который я люблю и который был такой важной частью моей профессиональной жизни. Я счастлив быть послом Формулы-1», — написал Бриаторе.

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