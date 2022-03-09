Флавио Бриаторе стал послом Формулы-1

Бывший руководитель «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе сообщил в своём «инстаграме» о том, что стал послом Формулы-1 и будет налаживать отношения с потенциальными промоутерами, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнерами в сфере развлечений.