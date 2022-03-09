«Хаас» объявил о контракте с Кевином Магнуссеном

Датский гонщик Кевин Магнуссен подписал многолетний контракт с «Хаасом», сообщает пресс-служба команды.
Ранее американский коллектив расторг соглашение с россиянином Никитой Мазепиным. 29-летний датчанин займет его место в новом сезоне «Формулы-1» и станет напарником немца Мика Шумахера.
— Конечно, я был очень удивлен, но в равной степени очень взволнован, когда мне позвонили. У меня были другие цели на 2022 год, но возможность вернуться в «Формулу-1» в составе команды, которую я очень хорошо знаю, была слишком привлекательной. У нас сложились прочные взаимоотношения, которые мы сохранили даже после моего ухода в 2020 году. Меня максимально подробно проинформировали о разработке VF-22 и возможных обновлениях. Еще многое предстоит сделать, но я рад быть частью всего этого. Не могу дождаться, когда снова сяду за руль болида «Формулы-1», — отметил датчанин.
Магнуссен уже выступал за «Хаас» в период с 2017 по 2020 год. Он возобновит работу в команде на тестах в Бахрейне 10–12 марта.