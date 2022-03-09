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47 минут назад

«Хаас» объявил о контракте с Кевином Магнуссеном

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Датский гонщик Кевин Магнуссен подписал многолетний контракт с «Хаасом», сообщает пресс-служба команды.

«Хаас» объявил о контракте с Кевином Магнуссеном
Фото: Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ruClive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Ранее американский коллектив расторг соглашение с россиянином Никитой Мазепиным. 29-летний датчанин займет его место в новом сезоне «Формулы-1» и станет напарником немца Мика Шумахера.

— Конечно, я был очень удивлен, но в равной степени очень взволнован, когда мне позвонили. У меня были другие цели на 2022 год, но возможность вернуться в «Формулу-1» в составе команды, которую я очень хорошо знаю, была слишком привлекательной. У нас сложились прочные взаимоотношения, которые мы сохранили даже после моего ухода в 2020 году. Меня максимально подробно проинформировали о разработке VF-22 и возможных обновлениях. Еще многое предстоит сделать, но я рад быть частью всего этого. Не могу дождаться, когда снова сяду за руль болида «Формулы-1», — отметил датчанин.

Магнуссен уже выступал за «Хаас» в период с 2017 по 2020 год. Он возобновит работу в команде на тестах в Бахрейне 10–12 марта.

Автоспорт,Мик Шумахер,Кевин Магнуссен,
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