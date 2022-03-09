«Хаас» объявил о контракте с Кевином Магнуссеном

— Конечно, я был очень удивлен, но в равной степени очень взволнован, когда мне позвонили. У меня были другие цели на 2022 год, но возможность вернуться в «Формулу-1» в составе команды, которую я очень хорошо знаю, была слишком привлекательной. У нас сложились прочные взаимоотношения, которые мы сохранили даже после моего ухода в 2020 году. Меня максимально подробно проинформировали о разработке VF-22 и возможных обновлениях. Еще многое предстоит сделать, но я рад быть частью всего этого. Не могу дождаться, когда снова сяду за руль болида «Формулы-1», — отметил датчанин.