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59 минут назад

Пилот "Хааса" Шумахер поддержал замену Мазепина на Магнуссена

Газета.RuГазета.Ru

Пилот команды "Формулы-1" Мик Шумахер отреагировал на новость о том, что россиянина Никиту Мазепина заменит в команде Кевин Магнуссен, передает Racingnews365.

Пилот "Хааса" Шумахер поддержал замену Мазепина на Магнуссена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это определенно полезно для меня и для команды. Магнуссен был частью команды четыре года, затем у него был годичный перерыв. Он всем нравится в команде", - сказал Шумахер.

Магнуссен впервые будет управлять болидом команды на официальных предсезонных тестах на Международном автодроме Бахрейна, которые пройдут 10-12 марта, вместе с Шумахером и пилотом-испытателем и резервным пилотом Пьетро Фиттипальди.

29-летний гонщик имеет на счету 119 стартов в Формуле-1, а также подиум во время своего дебюта в 2014 году. Сезон-2021 был первым для Мазепина в Формуле-1. Он занял последнее место в индивидуальном зачете, не набрав ни одного очка.

Напомним, что Мазепин даже в случае сохранения места в "Хаасе" не смог бы принять участие в Гран-при Великобритании из-за санкций британской автоспортивной ассоциации по отношению к России. Организация запретила российским и белорусским гонщикам принимать участие в соревнованиях на территории страны.

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