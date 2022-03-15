В команде RedBull «Формулы-1» поддержали российский болельщиков

Глава команды «Формулы-1» RedBull Хельмут Марко поддержал российских болельщиков, которые в текущем сезоне лишились Гран-при Сочи. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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«Я считаю, что люди не должны массово расплачиваться за происходящее. Они здесь ни при чем», — сказал Марко.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.