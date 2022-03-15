В команде RedBull «Формулы-1» поддержали российский болельщиков

Глава команды «Формулы-1» RedBull Хельмут Марко поддержал российских болельщиков, которые в текущем сезоне лишились Гран-при Сочи. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Я считаю, что люди не должны массово расплачиваться за происходящее. Они здесь ни при чем», — сказал Марко.
Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
После этого ряд спортивных организаций приняли решение запретить России проводить крупные соревнования и перестать к ним допускать российских спортсменов. Это коснулось и «Формулы-1» — организация запретила РФ провести в 2022 году Гран-при России на «Сочи Автодроме» и 3 марта расторгла контракт с организаторами автогоночного мероприятия в России.