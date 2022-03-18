Чемпион «Формулы-1» поддержал Мазепина

«Можно лишь посочувствовать Никите – каждый из нас вне зависимости от происхождения упорно трудился, чтобы стать гонщиком «Формулы-1». Даже если у тебя есть финансовая поддержка, необходим талант, чтобы пилотировать машины «Формулы-3» и «Формулы-2», быть конкурентоспособным. Он, безусловно, им был. Сейчас он оказался в очень сложной ситуации», — передает слова Фертсаппена «Би-Би-Си».