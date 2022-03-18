Чемпион «Формулы-1» поддержал Мазепина

Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен высказался о разрыве контракта российского гонщика Никиты Мазепина с командой «Хаас» и посочувствовал ему.
«Можно лишь посочувствовать Никите – каждый из нас вне зависимости от происхождения упорно трудился, чтобы стать гонщиком «Формулы-1». Даже если у тебя есть финансовая поддержка, необходим талант, чтобы пилотировать машины «Формулы-3» и «Формулы-2», быть конкурентоспособным. Он, безусловно, им был. Сейчас он оказался в очень сложной ситуации», — передает слова Фертсаппена «Би-Би-Си».
Сезон-2021 был первым для Мазепина в «Формуле-1». Он занял последнее место в индивидуальном зачете, не набрав ни одного очка.
Напомним, что Мазепин даже в случае сохранения места в «Хаасе» не смог бы принять участие в Гран-при Великобритании из-за санкций британской автоспортивной ассоциации по отношению к России. Организация запретила российским и белорусским гонщикам принимать участие в соревнованиях на территории страны.
Вместо Мазепина «Хаас» будет представлять 29-летний пилот Кевин Магнуссен.
Ранее сообщалось, что пилот «Хааса» Мик Шумахер поддержал замену Мазепина на Магнуссена.