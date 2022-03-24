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21 минуту назад

Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «У нас проблемы с подскоками, балансом, сцеплением с трассой, прогревом шин и массой болида»

Sports.ruSports.ruиещё 1

«[После Гран-при Бахрейна] мы провели совещание с пилотами, и есть много всего. Подскакивание машины, плохой баланс, недостаточное сцепление с трассой на низкой скорости, недостаточно хороший прогрев шин, и болид все еще чуть тяжелее, чем нужно. Впереди большая работа. В то же время можно сказать, что есть пространство для прогресса, и это несколько вдохновляет.

Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «У нас проблемы»
Фото: mercedesamgf1mercedesamgf1

Год назад список в Бахрейне список проблем был не таким длинным. Думаю, сначала мы займемся наиболее простыми вещами. Команда надеется, что эти проблемы можно решить в течение одной-двух гонок. Если мы подготовим что-то полезное к этапу в Джидде, то постараемся внедрить», – сообщил Шовлин.

Успех Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в Бахрейне, по мнению специалиста, не соответствует истинному уровню «Мерседеса»:

«Третье и четвертое места – положительный результат с точки зрения борьбы в чемпионате, потому что болид позволял занять пятую и шестую строчки. Это стало бы заслуженным итогом. Для нас хорошо, что хотя бы «Ред Булл» не заработал очки – они, возможно, станут самыми трудными конкурентами. Пока сложно говорить о раскладе сил, но мы набрали приличные очки».

«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

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