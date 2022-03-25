В «Ред Булл» назвали точную причину схода Ферстаппена и Переса на Гран-при Бахрейна

«Обе машины пострадали из-за недостатка давления в топливной системе. При этом в обоих болидах было требуемое количество топлива, но насосы не могли подавать его из-за вакуумной пробки. Мы предприняли необходимые шаги для исправления этой проблемы и не ожидаем её повторения в эти выходные», — говорится в сообщении команды.