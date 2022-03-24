Льюис Хэмилтон сам оформлял свой болид

Машины напарников визуально различаются: у Хэмилтона желтый номер, как и полоса на надколесных крыльях, а номер Джорджа Расселла – синий. Кроме этого, Льюис вернулся к желтому цвету шлема и использует желтую камеру. Семикратный чемпион «Формулы-1» признался, что участвовал в разработке дизайна:

Фото: Fromula1.com Fromula1.com

«Я заметил, что зрителям трудно различать болиды во время Гран-при. Меня эта проблема волнует, и я поговорил с командой. Я часами редактировал фото машин на своем iPad и отсылал варианты ливреи [руководителю команды] Тото [Вольффу] и [главе концерна «Мерседес-Бенц»] Оле [Каллениусу]. Я провел небольшое исследование – искал, какой цвет будет больше всего бросаться в глаза, и в итоге вернулся к желтому. Поэтому мы использовали его в ливрее.

А потом я понял, что из-за гало шлемы не особо видны, поэтому выбрал для шлема очень яркий желтый цвет».

Хэмилтон сменил дизайн шлема: «Желтый цвет – моя история»

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