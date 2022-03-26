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1 час назад

Пилоты "Формулы-1" решили продолжить Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетные удары

Советский спортСоветский спорт

Серьезный инцидент произошел во время первых свободных заездов

Пилоты "Формулы-1" продолжат Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетные удары
Фото: РИАРИА

Пилоты "Формулы-1" согласились продолжить соревнования в рамках Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетные обстрелы хуситов.

Как сообщает F1 News, накануне состоялось совещание между гонщиками и представителями команд, которые всерьез обеспокоились своей безопасность после того, как в нескольких километрах от трассы хуситы нанесли ракетный удар по нефтяным объектам.

Руководство "королевских гонок" даже обратилось к арабским властям с просьбой предоставить гарантии того, что соревнованиям ничего не угрожает.

Напомним, 25 марта прошли свободные заезды. Теперь участников ждут квалификация и гонка.

Автоспорт,
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