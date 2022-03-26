Пилоты "Формулы-1" продолжат Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетные удары

Серьезный инцидент произошел во время первых свободных заездов
Пилоты "Формулы-1" согласились продолжить соревнования в рамках Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетные обстрелы хуситов.
Как сообщает F1 News, накануне состоялось совещание между гонщиками и представителями команд, которые всерьез обеспокоились своей безопасность после того, как в нескольких километрах от трассы хуситы нанесли ракетный удар по нефтяным объектам.
Руководство "королевских гонок" даже обратилось к арабским властям с просьбой предоставить гарантии того, что соревнованиям ничего не угрожает.
Напомним, 25 марта прошли свободные заезды. Теперь участников ждут квалификация и гонка.