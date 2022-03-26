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2 часа назад

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии приостановлена из-за аварии Шумахера

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии приостановлена из-за аварии, в которую попал гонщик «Хааса» Мик Шумахер.

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии приостановлена из-за аварии Шумахера
Фото: Kamran Jebreili/APKamran Jebreili/AP

За четыре минуты до конца второго сегмента пилот в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в ограждение. Команда долгое время не могла выйти на связь с пилотом. Позже выяснилось, что немец сумел выбраться из болида и ушел с медицинской бригадой. Машина Шумахера была полностью разбита.

Отметим, что перед аварией немецкий гонщик находился на девятом месте и виртуально проходил в решающий этап квалификации.

Гран-при Саудовской Аравии стартовал 25 марта завершится до 27 марта. На трассе в Джидде помимо гонки «Формулы-1» запланированы две гонки «Формулы-2».

Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии продолжится, несмотря на ракетный удар по Джидде во время практики.

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