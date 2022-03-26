Квалификация Гран-при Саудовской Аравии приостановлена из-за аварии Шумахера

За четыре минуты до конца второго сегмента пилот в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в ограждение. Команда долгое время не могла выйти на связь с пилотом. Позже выяснилось, что немец сумел выбраться из болида и ушел с медицинской бригадой. Машина Шумахера была полностью разбита.