Квалификация Гран-при Саудовской Аравии приостановлена из-за аварии Шумахера

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии приостановлена из-за аварии, в которую попал гонщик «Хааса» Мик Шумахер.
За четыре минуты до конца второго сегмента пилот в одном из поворотов не справился с управлением и врезался в ограждение. Команда долгое время не могла выйти на связь с пилотом. Позже выяснилось, что немец сумел выбраться из болида и ушел с медицинской бригадой. Машина Шумахера была полностью разбита.
Отметим, что перед аварией немецкий гонщик находился на девятом месте и виртуально проходил в решающий этап квалификации.
Гран-при Саудовской Аравии стартовал 25 марта завершится до 27 марта. На трассе в Джидде помимо гонки «Формулы-1» запланированы две гонки «Формулы-2».
Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии продолжится, несмотря на ракетный удар по Джидде во время практики.