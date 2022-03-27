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26 марта

Мик Шумахер не сможет принять участие в гонке в Джидде

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Пилот команды Haas Мик Шумахер не сможет принять участие в воскресной гонке Гран При Саудовской Аравии.

Мик Шумахер не сможет принять участие в гонке в Джидде
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После серьезной аварии во втором сегменте квалификации немецкий пилот был доставлен в госпиталь Джидды на вертолёте. Медики не выявили серьёзных травм, но позже команда объявила, что в гонке примет участие только один пилот Haas – Кевин Магнуссен.

«В свете сегодняшнего квалификационного инцидента Мик Шумахер не примет участия в завтрашнем Гран При. Во избежание сомнений, в гонке у нас будет только одна машина», – объявила пресс-служба Haas.

Руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер добавил: «Самое главное, что у Мика нет травм. Сейчас он проходит обследование в больнице, так что он в надежных руках. Возможно, ему придется остаться на ночь в больнице под наблюдением. В связи с этим мы решили участвовать в гонке только с одной машиной».

Машина Мика Шумахера буквально разлетелась надвое в квалификации ГП Саудовской Аравии

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