Мик Шумахер не сможет принять участие в гонке в Джидде

Пилот команды Haas Мик Шумахер не сможет принять участие в воскресной гонке Гран При Саудовской Аравии.
После серьезной аварии во втором сегменте квалификации немецкий пилот был доставлен в госпиталь Джидды на вертолёте. Медики не выявили серьёзных травм, но позже команда объявила, что в гонке примет участие только один пилот Haas – Кевин Магнуссен.
«В свете сегодняшнего квалификационного инцидента Мик Шумахер не примет участия в завтрашнем Гран При. Во избежание сомнений, в гонке у нас будет только одна машина», – объявила пресс-служба Haas.
Руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер добавил: «Самое главное, что у Мика нет травм. Сейчас он проходит обследование в больнице, так что он в надежных руках. Возможно, ему придется остаться на ночь в больнице под наблюдением. В связи с этим мы решили участвовать в гонке только с одной машиной».