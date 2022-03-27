Мик Шумахер не сможет принять участие в гонке в Джидде

Пилот команды Haas Мик Шумахер не сможет принять участие в воскресной гонке Гран При Саудовской Аравии.

После серьезной аварии во втором сегменте квалификации немецкий пилот был доставлен в госпиталь Джидды на вертолёте. Медики не выявили серьёзных травм, но позже команда объявила, что в гонке примет участие только один пилот Haas – Кевин Магнуссен.

«В свете сегодняшнего квалификационного инцидента Мик Шумахер не примет участия в завтрашнем Гран При. Во избежание сомнений, в гонке у нас будет только одна машина», – объявила пресс-служба Haas.