LEGO привезла на ГП Австралии болид McLaren F1 в натуральную величину

Зимой мы рассказывали о том, что серия LEGO Technic пополнилась машиной Формулы 1 характерного оранжевого цвета, созданной совместно с McLaren Racing.

Фото: F1News F1News

Но в датской компании, которая производит конструкторы, любимые детьми (а также взрослыми) всего мира, решили пойти дальше. В её австралийском подразделении построили машину McLaren в натуральную величину, и сегодня Ландо Норрис и Даниэль Риккардо приняли самое активное участие в её презентации, состоявшейся, разумеется, в боксах их команды.

Машина собрана из 288315 отдельных деталей, в её создании участвовало 27 человек, затративших на этот проект 1893 часа рабочего времени. В результате получилась впечатляющая игрушка, вполне похожая на настоящую машину, её габариты примерно соответствуют требованиям технического регламента, а в кокпите даже можно сидеть, что Даниэль и Ландо тут же проверили на себе.

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